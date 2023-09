Veranstaltungen in Dormagen Musikschul-Ensembles spielen Sonntag im Tannenbusch

Mit einem rund dreistündigen Konzert der Musikschule geht am kommenden Sonntag, 24. September, die Waldkonzertsaison im Tannenbusch für dieses Jahr zu Ende. Dank der Unterstützung durch verschiedene Sponsoren wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), die Bürgerstiftung, die Energieversorgung Dormagen (evd), die VR Bank und die Sparkasse ist der Eintritt für die Besucher bei dieser Veranstaltung frei. Doch wer die musikalische Ausbildung fördern möchte und etwas für die Kultur in der Stadt tun will, kann dies bei dieser Gelegenheit tun: Spenden für den Förderverein der Musikschule sind ausdrücklich willkommen.