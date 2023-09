Musik in Dormagen Aus für „Neue Kölsche Welle“

In den letzten Jahren sind zahlreiche neue Events, insbesondere kölsche Veranstaltungen, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Als Beispiel nennt Pesch „Jeck im Sunnesching“. „Irgendwann ist auch hier ein Sättigungsgrad erreicht“, so Pesch. Hinzu komme das höhere Risiko. „Angesichts von zuletzt noch gut 1000 Besuchern können und wollen wir das durch die Preissteigerungen in allen Bereichen entstandene Risiko nicht weiter schultern. Es lag zuletzt allein bei der Kölschen Welle bei insgesamt rund 50.000 Euro - obwohl uns viele Dormagener Unternehmen ganz erheblich unterstützt haben,“ erklärt der Organisator, der gleichzeitig hofft, die Veranstaltung 2025 oder 2026 „wieder an den Start zu bringen“.