Brauchtum in Dormagen : Die schönsten Königinnenkleider

Die Hubertuskönigin beim Tanz 1956 in Neuss. Foto: Rheinisches Schützenmuseum Neuss

Zons Das Zonser Kreismuseum an der Schloßstraße plant eine Ausstellung und eine digitale Modenschau zu den Roben der Regentinnen. Interessierte sollten sich im Museum melden.

Barbie-Puppen, Gartenzwerge, künstlerisch bemalte Ostereier – das Kreismuseum in Zons ist für die Originalität vieler seiner Ausstellungen bekannt. Und bald kommt eine, die nicht nur das Brauchtum in den Mittelpunkt stellt, sondern insbesondere dessen weiblich-elegante Seite. Für die Schau unter dem Titel „Königliche Provinz“ sucht das Museumsteam um Einrichtungsleiterin Anna Karina Hahn und ihre Stellvertreterin Verena Rangol Schützenköniginnenkleider vom Niederrhein, also Roben, die die Regentinnen in ihrer Amtszeit selbst getragen haben. „Insbesondere wünschen wir uns ein paar ,ältere Schätzchen’, aus den 1950er bis 1970er Jahre“, erläutert Verena Rangol. Aber auch moderne Kleider sollen gezeigt werden. Das Museum wünscht sich zudem – falls vorhanden – ein Foto von der jeweiligen Regentin in ihrem Kleid. „Gerne nehmen wir auch besonders außergewöhnliche Accessoires“, sagt Rangol. Ebenso seien Geschichten oder Anekdoten und Informationen zu den Kleidern willkommen.

Das Museumsteam plant, den teilnehmenden Königinnen ein paar kurze Fragen zu stellen, etwa wann und wo sie Regentin waren und welche Rolle ihr Kleid gespielt hat, aber auch wie die Damen die Position der Frau im Schützenwesen sehen. Die Antworten sollen sie die Kleider Bestandteil der Ausstellung sein, die im Sommer dieses Jahres stattfinden soll. Alle Einsenderinnen erhalten einen Gutschein über kostenlosen Eintritt für zwei Personen in das Museum. Da sich schon jetzt eine große Resonanz abzeichnet, bitten die Verantwortlichen aus dem Museum um Verständnis, „dass gegebenenfalls eine Auswahl getroffen werden muss und nicht alle Kleider berücksichtigt werden können“. Wer mitmachen möchte, sollte sich per E-Mail an kreismuseum-zons@rhein-kreis-neuss.de oder telefonisch unter 02133 53020 melden.