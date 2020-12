Neues Sport- und Freizeitangebot in Dormagen : Multifunktionale Freiluftanlage für Rheinfeld

Rheinfeld 90 Prozent der Kosten in Höhe von 600.000 Euro soll das Investitionsprogramm „Förderung von Sportstätten 2020 und 2021“ des Landes NRW übernehmen.

Sarah Voss (21), Deutsche Meisterin im Mehrkampf, im Sprung und auf dem Schwebebalken, kommt gerne nach Hause, um sich zu entspannen und um Kraft zu tanken für die anstehenden Aufgaben der mit der Mannschaft bereits für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierten Kunstturnerin: „Von mir aus ist es nur eine kleine Fahrradstrecke von fünf bis zehn Minuten, dann bist du direkt am Rhein, das ist sehr schön und hat etwas Beruhigendes.“

Für das noch laufende Jahr sind von Bund und Land 47 Millionen Euro zur Erneuerung und zum Neubau von Sportstätten zu Verfügung gestellt worden. 2021 stehen für NRW weitere 31 Millionen Euro zur Verfügung. Die Förderung soll bis 2024 fortgesetzt werden, das Volumen über 2021 hinaus steht aber noch nicht fest. Und so kann das laufen: 600.000 Euro aus diesem Investitionspakt gingen bereits nach Horrem, wo auf einer stillgelegten Tennisanlage ein multifunktionaler Sport- und Freizeitbereich entstehen soll. In seiner Sitzung hatte der Sportausschuss die Beantragung der Fördermittel für dieses von der Verwaltung vorgeschlagene Projekt einstimmig beschlossen. Die Kosten für das „Multifunktionsspielfeld mit angrenzendem Bewegungsparcours für Kinder“ werden sogar komplett übernommen, denn für das Programmjahr 2020 hatte das Land NRW im Rahmen des „Nordrhein-Westfalen-Programms I“ beschlossen, auch den auf die Kommunen entfallenden Eigenanteil von zehn Prozent zu finanzieren.

Bedarf sieht die Verwaltung auch in Rheinfeld, der Stadtteil mit seinen fast 5000 Einwohnern sei im Hinblick auf Sport- und Freizeitflächen unterversorgt. So werde der mitten in einem Wohngebiet liegende Bolzplatz mangels Alternativen zwar rege genutzt, locke jedoch nur Fußballer an. „Alle anderen sportlich interessierten Kinder und Jugendlichen sowie der Rest der Bevölkerung finden in Rheinfeld keine Möglichkeit, sich sportlich zu bewegen.“ Der Sportservice beabsichtige mit dem Bau einer Multifunktionsfreilufthalle, diesen Mangel zu beseitigen. Die habe zu bieten ...