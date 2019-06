Radio- und Phonomuseum Dormagen : „Moneten“-Musik im Radiomuseum

Dormagen Volkmar Hess spielte am Sonntag Lieder, die ein Thema hatten – Geld.

„Auf meinem Konto steht das Komma zu weit links!“, das erkannte schon Sänger und Pianist Paul Kuhn. Und auch Lieder, wie „Geld wie Heu“ von Gerd Böttcher, „Money, money, money“ von Abba und „Ich bin pleite“ von Volker Lechtenbrink drehen sich um das eine: Geld. Das ist auch ein großes Thema für Volkmar Hess, Leiter des Phono- und Radiomuseums in Dormagen: „Ich möchte auf humorvolle Art und Weise darauf aufmerksam machen, dass auch das Phonomuseum ab und zu mal Geld braucht.“

Viele der Gäste kommen regelmäßig zu Hess‘ Musiknachmittagen. So auch Dagmar Urbat: „Früher habe ich mich angemeldet, heute rufe ich an, wenn ich mal nicht kann“, sagt sie lachend. Natürlich ist es hauptsächlich die Musik aus den verschiedenen Jahrzehnten, die sie herzieht, aber inzwischen gehört noch viel mehr als das bloße Musikhören dazu. „Man kennt sich untereinander. Wir haben einen Ort, an dem wir uns regelmäßig treffen können, um bei Kaffee, Kuchen und guter Musik einen schönen Nachmittag zu verbringen. Wir sind fast, wie eine kleine Familie“, erzählt Urbat.