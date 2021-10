Kloster Knechtsteden : 200. Monatswallfahrt zur Pietà

Die „Schmerzhafte Mutter Gottes“, auch Pietà. Foto: Jazyk, Hans (jaz)

Knechtsteden Am Mittwoch, 13. Oktober findet die Monatswallfahrt zur „Schmerzhaften Mutter Gottes“ in Knechtsteden statt. Es ist die letzte Monatswallfahrt in diesem Jahr.

„Sie wird eine ‚Jubiläumswallfahrt’ sein, denn am 13.Oktober ist es dann die 200. Wallfahrt“, erklärt Pater Emeka Nzeadibe, Superior der Spiritaner in Knechtsteden. „Seit mehr als 30 Jahren kommen Menschen aus der Umgebung und darüber hinaus am 13. eines jeden Monats (von Mai bis Oktober) nach Knechtsteden, um vor dem Knechtstedener Gnadenbild, im Volksmund „Not Gottes“ genannt, ihre Anliegen vor Gott zu bringen.“

In der Basilika gibt es eine Darstellung Mariens mit ihrem vom Kreuz abgenommenen toten Sohn im Schoß. Diese Darstellung, auch Pietà genannt, bringt jedes Jahr tausende Gläubige an diesen Wallfahrtsort. Maria wird dort als schmerzhafte Mutter Gottes verehrt. Die Monate Mai und Oktober sind in der katholischen Kirche besondere Marienmonate. Am 13. Mai 1917 ist Maria im portugiesischen Fatima drei Kindern begegnet. Die Prediger bei den Monatswallfahrten schlagen jeweils ein Kollektenziel vor. So werden wichtige Projekte im In- und Ausland unterstützt.

Die Wallfahrt am Mittwoch wird vom Spiritanerpater Alfons Wehrle, geleitet, der seit dem 30. Juni wieder in Knechtsteden lebt, nachdem die Niederlassung von St. Bernhard in Speyer aufgelöst wurde. „Bei der Wallfahrt werden wir um Festigung im Glauben, um geistliche Berufe, um Erneuerung der Kirche und um Frieden in der Welt beten“, erklärt Pater Emeka. Um 18.30 Uhr wird es ein Rosenkranzgebet in der Klosterkirche mit anschließender Beichtgelegenheit geben. Um 19 Uhr wird Pater Wehrle die Eucharistiefeier mit anschließend Anbetung und sakramentalem Segen zelebrieren. Teilnehmer müssen eine Maske tragen und den Anmeldezettel mitbringen.

(mvs)