Dormagen arbeitet am Mobilitätskonzept Große Umfrage zu Fuß- und Radverkehr

Durch die Teilnahme an der Umfrage haben die Bürger die Möglichkeit, aktiv am Mobilitätskonzept der Stadt mitzuwirken. Dabei sollten unter anderem Gefahrenstellen benannt und sichere Fahrradabstellflächen beschrieben werden. Auch können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Hinweise und Ideen einbringen. Es werden konkret Fragen wie „Wo fühlen Sie sich in Dormagen als Zufußgehender (ggf. auch mit Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen) und/oder als Radfahrender unsicher oder gefährdet?“ oder „Möchten Sie uns Orte in der Stadt nennen, an denen Sie sich (bessere) Abstellmöglichkeiten für Fahrräder wünschen?“ gestellt.