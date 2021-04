Vorfall in Dormagen : Mobile Toilette abgebrannt

(Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Dormagen Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 22.45 Uhr zu einem Einsatz an der Straße „Am Rath“ gerufen. Ein Zeuge hatte ein Feuer in einem mobilen Toilettenhäuschens bemerkt und den Notruf gewählt.

