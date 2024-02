Wahlen in Dormagen MIT-Vorstand einstimmig wiedergewählt

„Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses enorme Vertrauen“, so Conrad. Selbstverständlich führe man die operative Arbeit direkt weiter fort: Eine erste Vorstandssitzung zur Jahresplanung sei terminiert, ein erstes Unternehmerfrühstück zu einem aktuellen lokalen Thema befinde sich bereits in der konkreten Planung. Und: Die Europawahl am 9. Juni werfe bereits ihre Schatten voraus. In seinem Bericht zur Mitgliederversammlung ließ Conrad zuvor die erfolgreiche Aufbauarbeit der letzten Jahre Revue passieren. Unternehmerfrühstücke, Veranstaltungen wie die Wahl zum „Unternehmer des Jahres“, aktuelle Themen und Anträge vor Ort seien hier exemplarisch genannt. Mit dem Blick auf seine Arbeit in der Bundeskommission „Arbeit und Soziales“ ging auch der Blick nach vorn.