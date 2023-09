Matthäusmarkt in der Zonser Altstadt Mittelalterlicher Jahrmarkt lockte Tausende nach Zons

Neben den Ständen und Handwerkern, sorgten die heimische Zonser Garnison und die Bergischen Lehnsritter mit ihren großen Ritterturnieren auf den Rheinwiesen für ein abwechslungsreiches Programm, das anlässlich der 650- Jahr-Feier in diesem Jahr, zum ersten Mal kostenlos angeboten werden konnte. „Das ist das allererste Mal, dass ich ein echtes Ritterturnier sehe“, freut sich Max (fünf Jahre alt), der mit seiner Familie gekommen war. „Wenn ich groß bin, möchte ich auch mal ein Ritter werden“, schwärmt Max weiter. „Und ich eine echte Prinzessin“, fügt seine Schwester Clara (acht Jahre) freudig hinzu. „Wir haben vor ein paar Tagen über Social Media von der Zonser Garnison erfahren, dass dieser tolle Markt hier an diesem Wochenende stattfindet“, berichtet Mutter Sonja Ziegler. „Ich finde es toll, dass das Programm hier für Familien kostenlos ist. Gerade in der jetzigen Zeit, wo alles so unglaublich teuer ist, ist das mal eine wirklich tolle Aktion für Familien. Es ist wirklich für alle was mit dabei“, erklärte sie.