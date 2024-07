Engeagement wird in Dormagen gewürdigt Alltagshelden für den Heimatpreis gesucht

Die Bewerbung für den Heimatpreis ist per E-Mail an heimatpreis@stadt-dormagen.de oder postalisch an das städtische Büro für Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Salm-Reifferscheidt-Allee 20, 41540 Dormagen möglich. In dem Vorschlag sollten die Inhalte, Ziele und der Arbeitsumfang auf maximal fünf Seiten geschildert werden. Mehr Infos gibt es unter Tel. 02133 257 3010.