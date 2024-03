Religion in Dormagen Mitgliederschwund in den Kirchen setzt sich fort

Die Welle der Kirchenaustritte ist auch in Dormagen spürbar. Die katholischen Gemeinden sind stärker betroffen, doch auch bei den Protestanten gibt es viele, die der Kirche den Rücken kehren. In der katholischen Kirche in Dormagen wandten sich im vergangenen Jahr insgesamt 400 Mitglieder ab (188 im Seelsorgebereich Dormagen-Nord, 212 im südlichen Seelsorgebereich). Im Jahr 2022 waren es insgesamt 482 gewesen (251 im Seelsorgebereich-Dormagen-Nord, 231 im Seelsorgebereich Dormagen-Süd). In der evangelischen Kirche in Dormagen gab es im vergangenen Jahr 179 Austritte (127 in Dormagen, 52 im Bereich der Kreuzkirchengemeinde Nievenheim).