Wirtschaft in Dormagen : Mitarbeiterzahl beim Unternehmen Ineos wächst

Die Geschäftsführung verzeichnet 131 Beschäftigte mehr als vor einem Jahr – zur Freude des Betriebsrates.

Ob das ein gutes Omen war? Erstmals fand eine Betriebsversammlung beim Petrochemieunternehmen Ineos im neuen Bürogebäude „Ineos One“ an der Bundesstraße 9 statt – und gleich gab es lauter gute Nachrichten, gemeinsam verkündet von Patrick Giefers, kaufmännischer Geschäftsführer und Arbeitsdirektor, und von Rainer Müller, dem Betriebsratsvorsitzenden. Ineos sei hervorragend ins Jahr 2019 gestartet. „Das Unternehmen knüpfte nahtlos an die bemerkenswerte Sicherheitsleistung und die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung des Vorjahres an“, betonten die Beiden. Auch die Zahl der Beschäftigten ist deutlich gestiegen. Ende Februar verdienten 2203 Menschen ihr Geld bei Ineos, das waren 131 mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. „Dies sind auch die Ergebnisse unserer intensiven Ausbildungsaktivitäten, der attraktiven Weiterbildungsmöglichkeiten und der guten Regelungen zum Ruhestand“, erklärt Betriebsratsvorsitzender Müller. Zurzeit bildet das Petrochemieunternehmen 188 junge Menschen in zwölf Ausbildungsberufen und Studiengängen aus. 54 Beschäftigte nehmen an einem der Meisterkurse teil, die Ineos seit 2017 vor Ort anbietet. Bedeutende Investitionen wie zum Beispiel der Bau des neuen Gas- und Dampfkraftwerks stärken den Standort nachhaltig.