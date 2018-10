Dormagen: Mitarbeiterin möchte das Café Toni auf der „Kö“ weiterführen

Dormagen Die Ankündigung von Ralf Kerp, bald als Chef von „Cafè Toni“ aufzuhören, hat Wellen geschlagen. „Die Resonanz auf die Berichterstattung in der NGZ war groß“, sagt der 53-Jährige. „Aber noch bin ich ja da.“ Aber sein Entschluss steht: Bis zum 31. März 2019 wird er den Pachtvertrag fristgerecht kündigen, der dann noch ein Jahr lang läuft.

„Dann ist endgültig Schluss“,. sagt Kerp. Aber es gibt Hoffnung: Denn eine seiner Mitarbeiterinnen, die seit über einem Jahr in dem Café einen guten Job macht und über Erfahrung in diesem Metier verfügt, hat großes Interesse daran, das Café zu übernehmen und in diesem Stil weiterzuführen. „Aber nicht alleine, sondern nur im Team“, sagt die junge Frau, die noch ungenannt bleiben möchte.

Auch Kerp sieht in einer „Doppelspitze“, wie er es nennt, eine sehr gute Lösung für die Zukunft. Er hat etliche ältere Kunden beruhigen müssen, die angenommen hatten, dass ihr Stammcafé schon im März endgültig dicht machen würde. „Daran sieht man, dass das ,Toni’ vielen am Herzen liegt und sie gerne hierhin kommen.“ Am Mittwochvormittag saß ein Klübchen von älteren Frauen am Tisch, trank Kaffee und Tee und spielte Karten. „Das hier ist auch eine Art Sozial- und Begegnungszentrum“, weiß Kerp, der diesen Charakter auch gerne bewahren möchte.