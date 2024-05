Sturm auf Zons in Dormagen Mittelalterliches Spektakel hinter alten Stadtmauern

„Der Markt und das Heerlager waren an allen Tagen sehr gut besucht. Der Regen, insbesondere am Freitag, tat dem keinen Abbruch“, berichtet Thomas Schmitt, Leiter des Stadtmarketings in Dormagen. Die Besucher konnten nicht nur die Darstellungen genießen, sondern auch bei Gauklern und Feuerspuckern staunen oder den Klängen der Musikantengruppen lauschen, die über das Burggelände zogen oder auf der neuen Bühne im Innenhof auftraten. Vier Tavernen sorgten mit einer großen Auswahl an Getränken und Speisen für das leibliche Wohl. „Das Publikum war dabei vollkommen gemischt. Besonders gefreut haben wir uns auch über die zahlreichen gewandeten Personen“, führt Schmitt aus. Auch in diesem Jahr hatten Besucherinnen und Besucher in Verkleidung ermäßigten Eintritt erhalten. Schmitt betont, dass die ehrenamtliche Tätigkeit der Zonser Garnison und die moderate Preisgestaltung wesentlich zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen hätten.