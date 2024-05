Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen Von Dormagen aus mit Millionen von Pilgern im Heiligen Jahr nach Rom

Hoffmann und Thoren waren ebenso enttäuscht wie die Musiker. Nur ein Lied durfte zu Beginn der Messe, die Hoffmann mitgestaltete, vorgetragen werden. Die EGS hat bessere Zeiten in Rom erlebt, wie Hoffmann sich erinnert. Seit 2001 bieten die EGS und der Bund der Historischen Schützenbruderschaften diese Wallfahrten mit großer Beteiligung an. Noch nie zuvor seien die Verbote im Petersdom so restriktiv gewesen, beklagen Hoffmann und Thoren. „Dabei spielen wir nur Kirchenlieder und ziehen mit unseren Fahnen ein, zum Beispiel mit der Aufschrift 'Ehre sei Gott'", gibt Hoffmann zu bedenken. Und diesmal seien sogar die Fahnen verboten worden.