Diestahl in Dormagen : Mit Klappmessern bewaffnet - Jugendliche klauen Parfüm

Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. (Symbolbild) Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Dormagen Am Freitag, 27. Mai, gegen 17 Uhr wurden mehrere Streifenwagen zu einem Drogeriemarkt an der Kölner Straße in Dormagen gerufen. Zunächst handelte es sich um einen gewöhnlichen Diebstahl, aber dann fanden die Polizisten zwei Klappmesser. Was die Jugendlichen im schlimmsten Fall erwartet.

Ein Zeuge hatte vier Jungen im Alter von 16 bis 18 Jahren beim gemeinsamen Diebstahl von Parfüm beobachtet, teilte die Polizei mit. Der Mann hatte versucht, die Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Es gelang ihnen jedoch, sich loszureißen und zu fliehen.

Durch die Einsatzkräfte konnten die Flüchtigen im Bereich Nettergasse und Frankenstraße gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei einer Absuche des Fluchtweges konnten mehrere Parfümflaschen und zwei von den Tätern weggeworfene Klappmesser aufgefunden werden.

Drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren wurden auf der Wache in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben werden. Der 18-Jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen.

Die vier Jungen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen "Diebstahl mit Waffen" verantworten. In Paragraf 244 heißt es unter anderem: "Mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer einen Diebstahl begeht, bei dem er oder ein anderer Beteiligter eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich führt". Das Kriminalkommissariat 25 in Dormagen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

(NGZ)