MIT-Treff in Dormagen Europa-Politiker Berger: Bei Entbürokratisierung schneller werden

An der Seite Israels gegen den Terror der Hamas, an der Seite der Ukraine gegen den russischen Angriffskrieg. Dort werden unsere Werte verteidigt und die klare Botschaft ist, dass Gewalt nicht das bestimmende Element der Politik sein darf, erläuterte Stefan Berger. Dazu gehört auch die Anerkennung des Existenzrechts Israel als Voraussetzung für die deutsche Staatsbürgerschaft. Existierendem Antisemitismus gerade in Deutschland entschieden entgegengetreten werden. „Es ist nicht die Zeit für ein „ja, aber“, ergänzte Gastgeber Michael Conrad Vorsitzender der MIT Dormagen, und unterstützte die klare Positionierung von MIT und CDU in Land und Bund.