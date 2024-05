Demokratie in Dormagen schützen Aktionsbündnis lädt für den 23. Mai zur Sternfahrt ein

Dank zahlreicher Helferinnen und Helfer finden vor Beginn der Hauptveranstaltung um 18 Uhr organisierte Sternfahrten aus sieben Stadtteilen zum Veranstaltungsort statt. Alle Dormagener können sich spontan ohne Anmeldung einer Sternfahrt anschließen. In Delhoven trifft sich die Gruppe um die Koordinatoren Petra und Heinz Unterberg um 16.45 Uhr am Rewe-Parkplatz. Ebenfalls um 16.45 Uhr ist Treffpunkt der Radlerinnen und Radler aus Nievenheim, Ückerath und Delrath auf dem Salvatorplatz. Ansprechpartner ist Reinhard Pahl. Um 17 Uhr trifft sich die Gruppe von Manfred Steiner in Straberg am Lindenkirchplatz. Zeitgleich sammeln sich am Vorplatz der Freilichtbühne in Zons die Teilnehmenden der Sternfahrt aus Zons und Stürzelberg. Koordiniert wird die Fahrt dort von Simone Bergmann. Manfred Klein freut sich über viele Freiwillige, die sich der Horremer Radgruppe anschließen. Treffpunkt ist um 17.10 Uhr am Horremer Schützenplatz. Jene, die zu Fuß teilnehmen möchten, können sich der Gruppe aus Dormagen-Mitte mit Bürgermeister Erik Lierenfeld anschließen. Abmarschort ist um 17.30 Uhr der Rathausvorplatz. Aus dem Grund wird die Verwaltung an diesem Tag bereits um 17.30 Uhr schließen. Alle Routen führen – soweit möglich – über gut befahrbare Radwege. Empfohlen wird, dass alle Teilnehmer eine gut erkennbare Warnweste tragen – zur eigenen Sicherheit und als Symbol für die aktuellen Bedrohungen der Demokratie. Die Westen können gerne passend zur Veranstaltung beschriftet oder mit eigenen Buttons versehen werden. Am Veranstaltungsort können die Fahrräder vor den Räumen der Tafel abgestellt und abgeschlossen werden.