Initiative in Dormagen Mit Best Agern gegen den Fachkräftemangel

Im Konzern der Stadt Dormagen wird es schon so praktiziert, auch einige Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen haben die „Best Ager“ im Blick – aber das reicht längst nicht aus, um dem Fachkräftemangel entscheidend zu beheben. Die städtische Wirtschaftsförderung will jetzt mit einer öffentlichen Veranstaltung auf dieses zentrale Problem hinweisen und gegensteuern. Das Standortbündnis Lokale Allianz Dormagen will darüber diskutieren und informieren bei einem Info-Abend am Donnerstag, 15. Juni, um 18 Uhr, in der Kulturhalle an der Langemarkstraße.