Dormagen: Missionarin aus Knechtsteden arbeitet in Kamerun

Knechtsteden/Yaounde Die 22 Jahre alte Daphne Charlotte Bederna wurde Anfang August als Missionarin auf Zeit von Knechtsteden nach Afrika ausgesandt. Jetzt berichtet sie über die Anfangserlebnisse bei ihrer Arbeit.

Weit weg von Zuhause verbringt die 22 Jahre alte Daphne Charlotte Bederna – zwischen dem Bachelorabschluss und dem Masterstudium – ein Jahr als „Missionarin auf Zeit“. Ihren Verwandten und Freunden schickt sie nun einen ersten Erlebnisbericht über ihre Eindrücke in Kamerun: „Danke, dass Ihr an mich denkt.“ In Afrika arbeitet und lebt sie bei den „Soeurs Missionnaires du Saint Esprit“, den Spiritanerinnen, auf dem Hügel Mvolyé „mit herrlichem Weitblick über die Stadt“, etwa drei Kilometer vom Zentrum der Hauptstadt Yaoundé entfernt. Dort übernimmt sie Aufgaben in der Gemeinschaft, in der Vorschule und auf der Krankenstation: „Ansonsten entdecke ich Stück für Stück Umgebung und Märkte, spiele nach Schulschluss mit den Kindern, mache kleine Besorgungstouren oder begleite eine der Schwestern, was bisher die spannendsten Ausflüge waren. Ab und an helfe ich im Rahmen meiner eingeschränkten Fähigkeiten, was Küchenpräparationen angeht, ein wenig mit“, erklärt sie.