Ehrung : Dormagener Minigolfer tragen sich ins Goldene Buch ein

Dormagen Die erfolgreichen Sportler des MGC Dormagen-Brechten waren zu Gast im Rathaus.

Die sportlichen Erfolge der Minigolfer haben es möglich gemacht – aber nicht nur: Bürgermeister Erik Lierenfeld lobte, dass der Verein – hervorgegangen aus der Fusion des MGC Dormagen mit dem Dortmunder MGC Brechten im Jahr 2008 („beeindruckend, wie gut sie diesen Zusammenschluss trotz der 100 Kilometer Entfernung hinbekommen haben“) – nicht nur für hervorragende sportliche Leistungen stehe. „Der Zusammenschluss ist, wie der Deutsche Mannschafts-Meistertitel der Herren und der dritte Platz der Damen in der Champions-League zuletzt wieder eindrucksvoll gezeigt haben, ein sportlich sehr erfolgreiches Projekt“, so Lierenfeld. Neben sportlichem Ehrgeiz werde aber auch das gemeinsame Vereinsleben großgeschrieben. „Mit fast 50 Mitgliedern und zahlreichen Aktivitäten wird die eigene Anlage in Hackenbroich attraktiv bespielt. So sorgen Sie dafür, dass Minigolf ein echter Breitensport ist. Fast jeder hat es schon einmal gespielt“, sagte der Verwaltungschef. Auch er selbst sei fast in Sichtweite zur Minigolfanlage an der Robert-Koch-Straße aufgewachsen und habe dort oft gespielt: „Und auch heute noch gehen wir bei Familienfeiern bei meinen Eltern immer mal wieder dorthin“, erklärte Lierenfeld.