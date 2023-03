Ungewöhnliches Projekt in Dormagen Mini-Jobber soll die „Kö“ putzen

Wie engagiert eine Vielzahl von Dormagenern und Dormagenerinnen sind, wenn es darum geht, in ihrer Heimatstadt für mehr Sauberkeit zu sorgen, lässt sich anhand von vielen, regelmäßigen Veröffentlichungen (Posts) bei Facebook nachlesen. Meist sind es die Mitstreiter der Initiative „Rhein Clean Up Dormagen Zons“, die im ganzen Stadtgebiet unterwegs sind. Jetzt sorgt ein Post der Gründerin Karin Schwanfelder für Aufsehen. Sie schreibt dort: „Wir suchen zusammen mit der City-Offensive Dormagen einen Mini- Jobber. Gefragt ist jemand, der an einem Samstag im Monat sechs Stunden die Kölner Straße säubert. Der Vertrag ist erstmal bis Ende des Jahres befristet.“ Losgehen soll es am 1. April. Privatleute, die die Haupteinkaufsstraße in Dormagen putzen?