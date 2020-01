Kommentar : Mieter brauchen zeitnah Klarheit über ihre Zukunft

Dormagen Es ist keine besonders große Überraschung, dass ein neuer Eigentümer beim Erwerb seine neue Immobilie auf Herz und Nieren prüft und zu dem Ergebnis kommt, dass es nur eine Hundert-Prozent-Lösung geben kann.

Wer sich das Dormacenter einmal etwas genauer ansieht, wird schnell erkennen, in welch mäßigem Zustand es ist. Daher macht es einfach Sinn, dass Kaufland seinen jüngsten Erwerb abreißen und durch einen Funktionsbau genau nach seinen Bedürfnissen ersetzen wird. So weit, so gut. Auf der anderen Seite stehen die aktuellen Mieter, die verständlicherweise verunsichert sind, wie es weitergeht. Sie brauchen Klarheit, die nur Kaufland geben kann. Allen voran Asiastar. Sollte es zu einer Kündigung kommen, dann dürfte es für die Inhaberin des größten Lokals in der Stadt nicht leicht sein, auf die Schnelle eine ähnlich große Lokalität in Dormagen zu finden. Auch die Jugendeinrichtung hat es schwer, wie die schon laufende und noch erfolglose Suche zeigt.