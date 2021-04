Einsatz in Dormagen : Mieter bei Küchenbrand verletzt

(Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Horrem Am Donnerstagabend um 20.54 Uhr wurde die Feuerwehr Dormagen zu einem Brand in einer Wohnung in der Straße Am Rübenweg in Horrem gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang schwarzer Brandrauch aus einem Fenster im Dachgeschoss, berichtet die Stadt.

(NGZ) Der Mieter der betroffenen Wohnung habe sich bereits im Treppenraum des Hauses befunden. Die Feuerwehrkräfte stellten schnell fest, dass es in der Küche gebrannt hatte, der Bewohner das Feuer aber bereits eigenständig gelöscht hatte. Der Wohnungsmieter wurde umgehend dem Rettungsdienst übergeben, vor Ort medizinisch versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.