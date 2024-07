5. Comedy-Festival in Dormagen Boes und Mittermeier kommen nach Zons

Mirja Boes gastiert am Samstag, 5. Juli 2025, erstmals in Zons. Im Gepäck hat die Gewinnerin der jüngsten Comedy-Staffel Last One Laughing (LOL) ihr aktuelles Programm „Arschbombe olé“ und ihre Band Honkey Donkeys. „Das wird die schlimmste Tour aller Zeiten - für alle, die keinen Spaß verstehen!“, kündigt die „Queen of Quatsch“ an. Mirja Boes erzählt unter anderem vom Leben mit ihrer süßen Katze und wie sie versucht, die angeschleppten „Geschenke“ der Samtpfote vor den Kids zu verstecken. Ihre Kinder sind jetzt übrigens so groß, dass Mirja Boes auch wieder in der Pubertät angekommen ist und sich in die Gefühlswelt ihrer hormongeflashten Kids versetzt.