Sport in Dormagen : Minigolfer erhalten fast 25.000 Euro für Vereinshaus

Sport in Dormagen

Hackenbroich Das Geld stammt aus dem diesjährigen Sportstättenförderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Es soll in die Sanierung der Heimstätte fließen.

(ssc) Dieser warme Geldregen dürfte den Minigolfern des MGC Dormagen-Brechten höchst willkommen sein. Der Verein profitiert in diesem Jahr vom Programm „Moderne Sportstätte 2022“. Wie die nordrhein-westfälische Staatskanzlei mitteilt, erhält der MGC eine finanzielle Förderung in Höhe von 24.940 Euro. Das Geld soll in die Sanierung des Vereinshauses fließen.