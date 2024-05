Menschenrechtsaktivistin in Dormagen Stimme der Hoffnung zu Gast beim Integrationsrat

Der Vorsitzende des Integrationsrates Mehmet Güneysu wies darauf hin, dass der Integrationsrat seit April 2023 selbst zwei Patenschaften für politische Gefangene im Iran übernommen hat. „Mit der Übernahme der Patenschaften wollen wir immer wieder in der Öffentlichkeit auf die rechtswidrigen Verhältnisse der Inhaftierten aufmerksam machen, in der Hoffnung, dadurch auch etwas Positives für die Gefangenen erreichen zu können“, so Güneysu.