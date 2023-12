Angriff in Dormagen Hundebesitzer fühlen sich nicht mehr sicher

„Wir standen zu dritt in der Claudiusstraße und unterhielten uns. Unsere Hunde saßen zu unseren Füßen. Plötzlich trat ein junger Mann, offensichtlich mit Migrationshintergrund, vor uns auf die Straße“, erzählt Birgit Kläser. Zuerst habe er versucht, nach dem großen Leonberger meiner Freundin zu treten. „Aber dann hat er in der Bewegung innegehalten und dann so ausgeholt, dass er meinen Matze in den Vorgarten katapultiert hat. Er hat total gejault. Wir waren total perplex und konnten gar nicht reagieren, aber wir haben noch gehört, wie er gesagt hat 'Hunde nix gut'.“