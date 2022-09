Verkehr in Dormagen : Mehr Sicherheit auf der Boelckestraße für Kinder

Verkehr in Dormagen

An der Boelckestraße/Josef-Steins-Straße war die Besichtigung. Foto: Klaus Schumilas

Delhoven Der Planungsausschuss hatte die Verwaltung im November vergangenen Jahres gebeten, an der Kreuzung Josef-Steins-Straße/Boelckestraße in Delhoven einen Ortstermin vorzunehmen.

Der Ortstermin hat an einem normalen Schultag im vergangenen Mai stattgefunden (von 7.45 bis 8.30 Uhr). Der Vertreter der Kreispolizeibehörde teilte mit, dass in den vergangenen Jahren an dieser Stelle keine Unfälle mit Schülerbeteiligung passiert seien.