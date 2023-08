Sicherheit für Dormagen SPD fordert mehr Polizeipräsenz

Gibt es genug Polizei in Dormagen? Für die SPD offenbar nicht, denn sie fordert mehr Polizeipräsenz und wendet sich damit an den Landrat. „Die Polizei Dormagen leistet trotz herausfordernder Umstände eine ausgezeichnete Arbeit und wir sind stolz auf so viel Engagement vor Ort“, erklärt Michael Dries, Fraktionsvorsitzender der SPD, aber er fügt hinzu: „Wir fordern mehr Berücksichtigung des Umlands bei der Verteilung neuer Polizeieinsatzkräfte. Die Landesregierung darf nicht vergessen, dass auch kleine und mittlere Städte wie Dormagen eine faire Unterstützung benötigen“.