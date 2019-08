Ausbaggerung : Mehr Platz für das Rhein-Hochwasser

Dormagen Im Rheinbogen werden rund 19.000 Kubikmeter Erde in der Flutmulde abgebaggert.

Mit dem Hochwasserschutz in Dormagen beschäftigt sich nicht nur der Deichverband. Auch der Landesbetrieb Straßen NRW trägt seinen Teil dazu bei, dass sich die Anrainer sicherer fühlen können. Derzeit laufen die Vorbereitungen für eine Maßnahme, die zwar am gegenüberliegenden Ufer auf Monheimer Seite erfolgen wird, aber auch dabei helfen dürfte, das Überflutungsrisiko für bewohnte Gebiete in Dormagen zu verringern. Im Rheinbogen baut der Landesbetrieb die sogenannte Flutmulde aus. Etwa 19.000 Kubikmeter Erde sollen weichen, damit sich der Strom weiter ausbreiten kann, ohne Menschen und ihr Hab und Gut zu gefährden. Das Projekt steht indirekt in Zusammenhang mit dem Neubau der A1-Brücke bei Leverkusen. Die Pfeiler werden künftig größer sein, so dass mehr Flutraum verdrängt wird.