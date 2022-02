Verkehr in Dormagen : Mehr Klarheit zum Wasserbus in sechs Wochen

Dormagen Dann soll ein Gutachten für den Bereich Dormagen/Düsseldorf vorliegen. Für Leverkusen, Köln und Wesseling haben sich Gutachter bereits grundsätzlich positiv geäußert – aber mit Einschränkungen.

Das ist ein ermutigendes Signal, das sicher auch in Dormagen und anderen am Rhein gelegenen Städten aufmerksam registriert wird: Denn in einer von der Stadt Leverkusen beauftragten Studie zum Thema „Aufbau von Wasserbusverbindungen auf dem Rhein“ heißt es unter anderem, „dass ein Wasserbussystem für die Region Leverkusen, Köln und Wesseling gute Voraussetzungen für eine Implementierung besitzt“. Ein Wasserbussystem sei grundsätzlich umsetzbar, allerdings auch „hochkomplex“.

Das mit der Komplexität dürfte in Dormagen keine Überraschung sein; davon war die Stadt auch im vergangenen Sommer schon ausgegangen. Sie hatte sich einer Arbeitsgruppe mit mehreren Kommunen rheinabwärts, wie zum Beispiel Düsseldorf, angeschlossen, die sich ebenfalls für das neuartige Verkehrsmittel interessieren. In Dormagen sieht man neben einigen Risiken auf jeden Fall auch Vorteile. Mit einer Wasserverbindung könne man schließlich den Straßenverkehr entlasten, hatte Stadtsprecher Nils Heinichen im August betont. Schließlich pendeln viele Arbeitnehmer zwischen den Rheinseiten hin und her, etwa zu den Chemparks Leverkusen und Dormagen. Sollte die Wasserbusidee in Köln und Leverkusen realisiert werden, könnten die Städte rheinabwärts gegebenenfalls daran anknüpfen.