Stipendien-Programm in Dormagen Mehr junge Menschen sollen Partnerstädte kennenlernen

St. André in Frankreich, Toro in Spanien, Kiryat Ono in Israel und Chipata in Sambia – mit all diesen Städten verbindet die Stadt Dormagen eine enge Verbindung – nämlich eine Städtepartnerschaft. Wichtig ist der Stadt dabei unter anderem, dass junge Menschen die Partnerstädte, die Kultur und die Menschen kennenlernen – eine Idee, deren Umsetzung sich bisher als nicht ganz einfach herausstellte.