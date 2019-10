Dormagen : Mehr Insektenschutz durch weniger abgemähte Wiesen

Dormagen „Aktionsbündnis für Insekten“: Die Stadt Dormagen hat 2019 die Pflegeformen für Ausgleichsflächen und Begleitgrün umgestellt.

Seit Mai gehört die Stadt Dormagen dem „Aktionsbündnis für Insekten“ im Rhein-Kreis Neuss an. Das Ziel: Strategien, Maßnahmen und Projekte zum Schutz von Insekten zu entwickeln. „Das Bündnis ermöglicht den kreisweiten Austausch über Best-Practice-Beispiele“, erklärt Carsten Wienberg vom Umweltteam der Stadt Dormagen. In Dormagen seien beispielsweise die Mahdgut-Übertragung und die nachhaltige Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos bewährte Praktiken.

Jetzt hat das Aktionsbündnis bei einem Treffen in Knechtsteden aktuelle Themen, aufgetretene Problemfelder und mögliche Lösungsansätze diskutiert. „Außerdem haben wir uns einen Überblick über bereits realisierte Maßnahmen, geplante Projekte und mögliche zukünftige Vorhaben zum Schutz von Insekten in Dormagen verschafft“, sagt der Mitarbeiter des städtischen Umweltteams. So gehören neben Wienberg dem Bündnis an: Helmut Kessler (Kessler & Co.), Jens Wolf (Technische Betriebe Dormagen), Michael Stevens (Biologische Station im Rhein-Kreis Neuss), Birke Lachnicht-Marx (Stadt Dormagen, Umweltteam) und Volker Große (Rhein-Kreis Neuss).