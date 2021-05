Impfkampagne in Dormagen : Corona-Impfungen bei Hausärzten nehmen Fahrt auf

Dormagen Die Hausärzte bekommen mehr Impfstoff als zu Beginn der Impfkampagne. Doch die Wartelisten sind lang und nicht alle Patienten können gleichzeitig geimpft werden. Internist Udo Kratel erklärt, wie vorgegangen wird.

Sei der Woche nach Ostern können Hausärzte in Dormagen ihre Patienten in den eigenen Praxen gegen das Coronavirus impfen. Was sehr schleppend mit zwölf bis 48 Impfdosen pro Woche je Praxis begann, hat mittlerweile deutlich an Fahrt aufgenommen: Zwischen 100 und 200 Impfdosen bekommen die Ärzte im Moment pro Woche zur Verfügung gestellt. „So kann es auch in absehbarer Zeit gelingen, die langen Listen von Impfkandidaten ‚abzuarbeiten’, die sich in den Dormagener Praxen auf jeweils mehrere Hundert Interessenten belaufen“, so Udo Kratel, Vorsitzender des Dormagener Praxisnetztes.