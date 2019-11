Finanzlage in Dormagen : Mehr Geld für städtischen Haushalt am Jahresende

Dormagen Anders als noch beim letzten Zwischenbericht vor drei Monaten prognostiziert, wird der Haushalt 2019 deutlich positiver abschließen als geplant.

Das teilte Kämmerin Tanja Gaspers jetzt mit. Demnach steht am Ende des Jahres ein Plus von sieben Millionen Euro. Bei der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2019/2020 war von einem Plus von „nur“ 1,2 Millionen die Rede gewesen. Der wesentliche Grund sind verbesserte Einnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von sechs Millionen Euro.