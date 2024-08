Lange Wartezeiten bei Kursen in Dormagen Schwimmen rettet vor dem Ertrinken

Auch an den Dormagener Grundschulen wird Schwimmunterricht erteilt, in der Regel entweder über ein ganzes Schuljahr (dann in der Regel in der Stufe 3) oder verteilt auf zwei Schulhalbjahre - ein Halbjahr in der Stufe 3 und ein Halbjahr in der Stufe 4. In der Regel versuchen die Eltern jedoch, ihre Kinder früher schwimmen zu lassen. Da das Angebot in Dormagen offenbar nicht ausreicht, weichen Eltern teilweise bis nach Neuss oder Düsseldorf aus.