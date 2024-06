Gesundheit in Dormagen Medizin zum Anfassen beim Tag der offenen Tür im Klinikum

Hackenbroich · Am Sonntag bot das Rheinland Klinikum in Hackenbroich in Kooperation mit den Kliniken Neuss und Grevenbroich allen Interessierten die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Das gab es vor Ort zu entdecken.

10.06.2024 , 04:50 Uhr

Anschauungsunterricht beim Tag der offenen Tür im Klinikum: Den Besuchern wurde u.a. gezeigt, wie ein Tubus zum Atmen während einer Operation gelegt wird. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Von Antonella Malomo