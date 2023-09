Mittelalter live in Zons erleben Historisches Markttreiben mit Rittern und Handwerkern

Tipp Wer schon einen Tag früher das mittelalterliche Zons kennenlernen möchte, sollte sich zu einer historischen Nachtwächterführung anmelden. „Hört ihr Leut‘ und lasst euch sagen, vom Turm die Glock‘ hat acht geschlagen“, tönt es am Freitag, 15. September, um 20 Uhr wieder durch die Altstadt. Harald Schlimgen nimmt in historischer Gewandung, mit Hellebarde und Laterne ausgestattet, die Gäste mit auf eine Reise in vergangene Zeiten. Anmeldungen nimmt die Tourist-Info unter 02133 257-647 oder per Email an tourismus@swd-dormagen.de entgegen. Die Teilnahmegebühr beträgt acht Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. Treffpunkt ist die Tourist-Information, Schloßstraße 2 – 4, in Dormagen-Zons.