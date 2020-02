Polizei sucht Zeugen : Maskierter raubt Tankstelle in Dormagen aus

Maskierter raubt Tankstelle in Dormagen aus

Dormagen Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss sucht nach einem Tankstellenräuber. Der Maskierte erbeutete am Abend in der Hamburger Straße Bargeld und Zigaretten.

An der Hamburger Straße in Dormagen wurde am Abend eine Tankstelle ausgeraubt. Den Polizeiangaben zufolge betrat gegen gegen 19.50 Uhr eine maskierte Person den Verkaufsraum der Tankstelle. Unter Vorhalt einer silbernen Pistole forderte der Maskierte die Angestellte der Tankstelle auf, die Tageseinnahmen herauszugeben.