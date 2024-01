Wirtschaft in Dormagen „Nicht den Kopf in den Sand stecken, weil die Zeiten hart sind“

Dormagen · Seit einem Jahr ist Martin Voigt Leiter des Chempunkts in Dormagen. Im Gespräch sagt er, was die Currenta-Gruppe als Betreiberin des Chemparks derzeit bewegt – und was er sich für die Zukunft wünscht.

24.01.2024 , 04:50 Uhr

Seit einem Jahr ist Martin Voigt Leiter des Bürger- und Politiakdialogs bei Currenta. Im Chempunkt, dem Nachbarschaftsbüro des Chemparks in der Innenstadt, ist er für die Bevölkerung da. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Andreas Fahrländer Redakteur in der Lokalredaktion der Neuß-Grevenbroicher Zeitung.