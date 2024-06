Konzert in Dormagen Martin Kirchhübel übernimmt den Taktstock bei Da Capo

Als weiteres Highlight kündigte Stefan Krautmacher Adlers Song „8 Milliarden“ an, das der Songwriter zusammen mit Sophia Wahnschaffe dann ganz wunderbar präsentierte. Wahnschaffe agierte auch als Solistin bei „The Lord just keeps on blessing me“ und begeisterte die Zuhörer mit ihrer Stimme. Weiter ging es mit dem Traditional „The Wayfairing Stranger“, „Du bist das Licht“, bei dem Sebastian Schlömer als Solist auftrat, „The Precious Lord“ und „Zukunft Pink“ (mit Adler und Wahnschaffe als Solisten), bis das Publikum bei der Zugabe – „Pompeii“ – selbst zum Mitsingen und -tanzen animiert wurde. Begleitet wurde der Chor durch Constantin Gold (Piano), Katharina Wolf (E-Bass), Sebastian Schlömer (Schlagzeug) und Felix an den Percussions.