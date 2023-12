Engagement in Dormagen Koch sorgt für leuchtende Augen bei Alleinstehenden

„Weihnachten ist für mich ein Fest der Familie und des Zusammenseins. Es bedeutet mir viel. Deshalb möchte ich einen Teil davon weitergeben“, sagt er. Sein Ansinnen ist es, Menschen Zeit zu schenken und ihnen das wärmende Gefühl zu vermitteln, nicht allein zu sein. „Wenn nicht an Weihnachten, wann denn dann?!“, ist sein Credo. Zwar lebt der Maître de Cuisine mit seiner Frau Vanessa, die ihn auch morgen Abend wieder in der Küche unterstützen wird, in Köln, doch sind ihm seine Familie und seine Heimat Dormagen wichtig. Hier hat er seine Wurzeln. Und hier begann auch seine Karriere. Während seiner Schulzeit macht er ein Praktikum in der Küche von Bayer Dormagen. Ab diesem Moment wird aus seiner Begeisterung für das Kochen Passion. Er beginnt eine Ausbildung im Vorstandscasino der Bayer AG und wird 1991 im dritten Lehrjahr vom Verband der Köche Deutschlands (VKD) als bester Nachwuchskoch mit dem Rudolf Achenbach Preis ausgezeichnet. Mit 27 Jahren ist er Küchenchef im Schloss Friedestrom und später über acht Jahre in der BayArena in Leverkusen. Seit drei Jahren ist er neben seinem kulinarischen Kleinunternehmen hauptberuflich Küchenchef für 15 Kita-Küchen in Köln und führt rund 50 Mitarbeiter, mit denen er täglich rund 1500 Kinder verköstigt.