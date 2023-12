Stabwechsel in Dormagen Familie Voßdahls übernimmt Edeka in Stürzelberg

Matthias und Nadine Voßdahls übernehmen den Edeka-Markt Am weißen Stein am 2. Januar 2024. Doch schon jetzt arbeiten sie Seite an Seite mit Markus Büttgen. Einarbeitung nennt man das. Büttgen geht mit einem weinenden und einem lachenden Auge: „Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber ich weiß meine Märkte bei Familie Voßdahls in guten Händen. Ich danke meinen treuen Kunden und meinem tollen Team für all die Jahre.“ Insgesamt war der Kaufmann 28 Jahre für Edeka in Dormagen tätig. Begonnen hatte er in der Rathaus-Galerie.