Wochenmarkt in Dormagen : Markthändler kommen am Donnerstag in die City

Markthändler kommen am Donnerstag in die City

Ein Osterfest ohne frischen Fisch, knackiges Markt-Gemüse und einen prächtigen Blumenstrauß auf der festlich gedeckten Tafel: Das müssen die Kunden des Dormagener Wochenmarktes jetzt doch nicht befürchten.

Weil der traditionelle Wochenmarkt am Karfreitag, einem stillen Feiertag, nicht stattfinden kann, schafft die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), Organisatorin des Marktes, nun ein Ersatzangebot. Eine kleine Auswahl von Frischwarenanbietern, darunter die Marktfleischerei Kaiser, ein Blumenstand und der Obst- und Gemüseverkauf Hack sowie der Eierstand, kommen am Gründonnerstag, 18. April, von 8 bis 13 Uhr in die Innenstadt. Textil- oder Haushaltswarenstände wird es nicht geben.

Ursprünglich war die Situation eine andere: Aufgrund des Feiertages und nach Rücksprache mit Händlern, so die Aussage einer SWD-Sprecherin, habe man sich entschlossen, den zweiten Markttag in der Woche ausfallen zu lassen. Darüber wurde die Öffentlichkeit auch in der vergangenen Woche informiert. Schon am Freitag äußerten Markthändler Unverständnis: „Wenn freitags ein Feiertag war, sind wir immer am Donnerstag gekommen“, sagte eine Markthändlerin und kündigte ihr Kommen an. Das kann sie jetzt auch ganz offiziell tun: Viele Kunden und auch Markthändler haben gegenüber Marktleiterin Jasmin Voss den Wunsch nach einem Markttag geäußert, vor allem auch, um die Möglichkeit zu haben, bestellte Waren abzuholen.