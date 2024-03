In Dormagen aufgefallen Drogenhandel: Kölner steht bald vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft lastet dem Angeklagten allerdings noch weitreichendere Taten an: So soll er am 1. September 2021 von einem unbekannten niederländischen Lieferanten in Deutschland 100 Gramm Amphetamin zum Preis von 2,50 Euro pro Gramm und 80 Ecstasy-Tabletten zum Preis von drei bis vier Euro pro Tablette übernommen haben. Aus diesen Mengen soll er am 30. September 2021 noch über 7,26 Gramm Amphetamin-Base und 3,5 Gramm MDMA-Base verfügt haben.