Neues Tacho eingebaut: Dormagener knackt mit seinem Auto die 999.999-Kilometermarke

Düsseldorf In Dormagen hat ein Spediteur mit seinem Wagen die 999.999 Kilometer geknackt. Handelsübliche Tachos sind gar nicht für einen derart hohen Kilometerstand vorgesehen. Jetzt müssen der Fahrer und sein Wagen wieder bei null anfangen.

Es waren so viele Kilometer, dass der Kastenwagen tatsächlich nicht mehr weiter fahren konnte. Nicht, weil der Wagen plötzlich zusammenbrach, sondern weil die Anzeige des Tachos an ihr Limit kam. Also erhielt der Wagen im Ford Autohaus in Dormagen einen neuen Kilometerzähler, das teilte das Autohaus mit.