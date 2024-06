Polizei in Dormagen bittet um Hinweise Gestohlenes Fahrrad im Internet entdeckt

in Horrem erschien. Gegenüber den Beamten gab er an, das Rad vor einigen Tagen von einem Mann, circa 40 Jahre alt und 180 cm groß, mit Halbglatze und grünen Augen, an selbiger Anschrift käuflich erworben zu haben. Ihm sei nicht bekannt gewesen, dass dieses zuvor gestohlen worden war. Das Fahrrad wurde an den 45-Jährigen übergeben. Beim 20-Jährigen besteht der Anfangsverdacht der Hehlerei. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.