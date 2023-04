Mit silberener Schusswaffe Vermummter Mann versucht Dormagener Bäckerei auszurauben

Ein Mann, mit einem grauen Tuch vermummt, hat am Donnerstagmorgen gegen 4.10 Uhr eine Bäckerei an der Bahnhofstraße in Neuss betreten. Kaufen wollte er dort aber nichts. Stattdessen verlangte er, mit einer silbernen Schusswaffe in der Hand, das Geld aus der Kasse. Wie die Polizei mitteilt, befand sich weder in der Kasse noch sonst irgendwo Bargeld und der Unbekannte flüchtete in Richtung Ostpreußenallee.